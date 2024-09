Globus in mani thailandesi, interamente rilevata da Central Group

(Keystone-ATS) Globus passa interamente in mani thailandesi.

Central Group, un conglomerato con sede a Bangkok che già controllava il 50% della storica catena zurighese di grandi magazzini, rileva anche il restante 50% che apparteneva in precedenza a Signa, il colosso immobiliare austriaco in via di fallimento.

Concretamente Central Group avrà la gestione dei nove punti vendita ancora esistenti, ha indicato l’impresa in un comunicato odierno. La società immobiliare Globus Svizzera non fa invece parte della transazione: la struttura proprietaria rimane invariata, Central e Signa detengono attualmente la metà delle azioni.

“Siamo lieti di diventare proprietari a pieno titolo di questa azienda leader nel settore del commercio di lusso”, afferma André Maeder, responsabile di Central Group per l’Europa, citato nella nota. “Si tratta di un ulteriore passo avanti nei nostri sforzi di consolidare il portafoglio europeo e creare più valore per i nostri stakeholder” (cioè investitori, dipendenti, clienti e fornitori).

Central Group è attivo a livello internazionale ed è specializzato nella vendita al dettaglio, negli hotel, nei ristoranti e nell’immobiliare. È noto soprattutto per le catene di grandi magazzini e centri commerciali in vari paesi, fra cui Germania e Italia. Il gruppo è di proprietà della famiglia Chirathivat, una delle più ricche della Thailandia.

Da parte sua Globus è un marchio storico del commercio al dettaglio elvetico. È stato fondato nel 1907 dal banchiere Heinrich Burkhardt come società continuatrice della ditta creata nel 1881 con il nome di Webers Bazar. Celebre è fra l’altro la figura di Globi, un personaggio dei libri per l’infanzia creato a scopi pubblicitari nel 1932 in occasione del 25esimo anniversario dell’azienda. Nel 1997 la famiglia proprietaria vendette la società a Migros. Il gigante arancione ha poi ceduto a sua volta la catena nel 2020 alla joint venture formata appunto da Central Group e Signa.

Delle 42 succursali Globus del 2019, che comprendevano anche i negozi di abbigliamento maschile, rimangono nove grandi magazzini: Zurigo (due ubicazioni), Wallisellen (ZH), Basilea, Berna, San Gallo, Lucerna, Losanna e Ginevra. L’ultimo negozio in Ticino, quello di Locarno, ha chiuso i battenti nel 2022.