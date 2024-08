Governo Bangladesh guidato da Yunus giurerà domani sera

(Keystone-ATS) Il capo dell’esercito del Bangladesh, generale Waker-Uz-Zaman ha annunciato oggi che il nuovo governo ad interim giurerà domani sera a Dacca poche ore dopo il rientro nel Paese del Nobel della pace Muhammad Yunus.

“Faremo di tutto per organizzare la cerimonia”, ha detto il militare in un incontro con la stampa trasmesso dalle televisioni. “Il giuramento dovrebbe tenersi intorno alle 20.00 ora locale”, ha precisato.

Intanto, il premio Nobel ha lasciato l’aeroporto De Gaulle a Parigi, il suo arrivo a Dacca è previsto domani. “Non vedo l’ora di tornare a casa, vedere cosa sta succedendo e come possiamo organizzarci per uscire dai problemi in cui ci troviamo”, ha dichiarato ai giornalisti prima di imbarcarsi.

In precedenza, Yunus aveva chiesto a tutti di mantenere la calma, astenendosi da ogni tipo di violenza. “State calmi e preparatevi a costruire il Paese. Se prendiamo la strada della violenza tutto sarà distrutto”, ha sottolineato.

L’84enne guiderà un governo provvisorio dopo che le proteste di massa hanno costretto alla fuga la premier di lunga data Sheikh Hasina. Intanto, un tribunale ha annullato la condanna contro Yunus: “E’ stato accolto il ricorso, tutti sono stati assolti”, ha detto un legale. Yunus era stato condannato a sei mesi per aver violato le leggi del lavoro in vigore nel suo Paese. Il premio nobel ha sempre contestato le accuse, dicendosi vittima di un processo politico.