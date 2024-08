GR: 79enne muore dopo caduta su Piz Ot

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Drammatica conclusione ieri per un’escursione di famiglia al Piz Ot, vicino a Samedan (GR): il nonno 79enne è inciampato e caduto riportando ferite mortali mentre il gruppo stava tornando a valle seguendo il sentiero. Lo indica la polizia grigionese in una nota.

I fatti si sono svolti verso le 15.30. I famigliari, resisi conto della sua assenza in località Botta Naira, sono tornati sui loro passi: hanno realizzato che l’uomo era uscito dal sentiero ed era precipitato per circa 25 metri in una zona di difficile accesso.

Hanno immediatamente lanciato l’allarme. Membri di un equipaggio della Rega assieme agli specialisti del Soccorso Alpino sono riusciti a raggiungere il 79enne che era tuttavia già morto.

Un team care specializzato si è occupato del resto dei famigliari. La polizia cantonale ha avviato un’indagine sulle circostanze dell’incidente.