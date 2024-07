GR: auto investe quattro membri dell’esercito – un ferito grave

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Ieri sera a Coira, quattro membri dell’esercito sono stati investiti e feriti da un’auto mentre si trovavano sul marciapiede. Uno di loro ha riportato gravi ferite alla testa, secondo quanto comunicato oggi dalla Polizia comunale del capoluogo retico.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 20.00 nei pressi della caserma, quando un automobilista ha frenato davanti a un passaggio pedonale. Per evitare la collisione, il conducente che seguiva ha sterzato a destra per sorpassarlo. Durante la manovra, la sua auto ha sfiorato il veicolo fermo e ha investito quattro membri dell’esercito che stavano per attraversare la strada.

Il militare gravemente ferito è stato trasportato all’Ospedale cantonale di Coira, mentre gli altri tre feriti si sono recati autonomamente in ospedale per le cure necessarie.

Su disposizione della Procura, sono stati effettuati prelievi di sangue e urina all’automobilista coinvolto e sono state avviate le procedure legali del caso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagine.