GR: camion con sei auto in fiamme sulle A13

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un autoarticolato che trasportava sei auto nuove ha preso fuoco sull’autostrada A13 nei Grigioni venerdì. L’intervento dei vigili del fuoco è durato sei, durante le quali l’autostrada è stata chiusa al traffico.

Secondo quanto riferito oggi dalla polizia cantonale dei Grigioni, il camion era diretto in Italia dalla Francia. L’autista ha notato del fumo salire dal rimorchio poco prima delle 14 e ha fermato il camion in un’area di cantiere a Soazza. I vigili del fuoco sono stati impegnati fino alle 20 per spegnere l’incendio.

L’autostrada A13 – principale alternativa al San Gottardo – è rimasta completamente chiusa per sei ore. I mezzi pesanti sono stati fermati in aree di contenimento e il resto del traffico è stato deviato sulla strada cantonale. L’autostrada è stata riaperta al traffico alle 20.15.

La polizia cantonale dei Grigioni ha avviato un’indagine sull’incendio.