GR: capo Dipartimento giustizia condanna attacco a turista ebreo

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il consigliere di Stato grigionese Peter Peyer (PS) ha condannato oggi l’aggressione subita la scorsa settimana da un turista ebreo ortodosso a Davos (GR). A suo avviso, è deplorevole che persone che sono state accolte nei Grigioni abbiano attaccato qualcuno.

Il capo del Dipartimento della giustizia retica si è espresso oggi in una conferenza stampa a Coira sull’attacco avvenuto tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, durante il quale un 19enne ebreo è stato picchiato e insultato da due richiedenti asilo. Secondo Peyer, lo sfondo antisemita è evidente, ma non ci sono indicazioni di motivazioni terroristiche, ha detto.

Anche se i due richiedenti asilo provenivano da circostanze difficili, il reato non può in alcun modo essere scusato, ha aggiunto il consigliere di Stato. “Non tolleriamo che persone che hanno il permesso di soggiornare qui attacchino altre persone, sia per la religione che per il colore della pelle”, ha dichiarato il socialista grigionese.

Poco dopo l’aggressione, la polizia ha fermato e arrestato i due presunti autori che alloggiavano in un vicino centro per richiedenti della regione. I due, di 24 e 29 anni, sono fortemente sospettati dalla polizia cantonale di aver aggredito l’ebreo ortodosso proveniente dalla Gran Bretagna venerdì scorso poco prima dell’1.00.

Il fatto avvenuto nella località turistica grigionese ha suscitato parecchio scalpore. Secondo il Segretario generale della Federazione svizzera delle comunità israelitiche (FSCI), la sicurezza degli ebrei è al momento critica ovunque.