GR: Coira; entrate superiori a 300 milioni nel preventivo

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Il preventivo della città di Coira supererà probabilmente per la prima volta i 300 milioni di franchi nel 2025, ha spiegato oggi il sindaco Urs Marti. Entrate e uscite sono destinate a oltrepassare questa soglia.

Per il prossimo anno la città di Coira prevede infatti spese per 312 milioni di franchi ed entrate per 316 milioni, con un’eccedenza di 4,8 milioni, il doppio di quanto stimato per il 2024.

Per quanto riguarda le entrate, si prevede una crescita delle entrate fiscali di 10,4 milioni di franchi, un aumento di ricavi dalle tasse pari a 2,8 milioni di franchi e anche dei trasferimenti di 3 milioni di franchi. L’incremento maggiore dei costi, pari a 11,4 milioni di franchi, riguarda le spese per il personale. Il preventivo della città sarà inoltre messo sotto pressione dall’inflazione e dall’aumento dei costi sanitari e di vecchiaia.

Rete di riscaldamento, impianti scolastici e sportivi

Il preventivo 2025 presentato stamane prevede investimenti lordi per 69 milioni di franchi. La voce più consistente, pari a 16 milioni di franchi, è il progetto per la nuova scuola e il centro sportivo “Fortuna” sulla Ringstrasse.

L’ampliamento della stazione ferroviaria Chur West e la costruzione del nuovo edificio scolastico Masans costeranno ciascuno più di 4 milioni di franchi. Altri 5 milioni saranno destinati all’IBC, l’azienda che si occupa della fornitura di elettricità, acqua e calore. A seguito della votazione popolare del marzo 2023 a Coira verrà costruita una rete di riscaldamento e raffreddamento a zero emissioni di CO2. Il 32,6% degli investimenti netti può essere autofinanziato.

Durante la conferenza stampa, il sindaco ha sottolineato che le finanze della città sono attualmente “ancora sane” e che Coira si trova in una “posizione migliore” rispetto ad altre città svizzere. Tuttavia, questo non significa che tutto vada bene, ha spiegato Urs Marti durante la presentazione del preventivo 2025. “Ci aspettano diverse sfide”, ha detto, guardando al futuro prossimo.

Costi aggiuntivi nei prossimi anni

Nonostante il buon risultato dei conti, la città deve affrontare una serie di incognite finanziarie, secondo il sindaco. Il pacchetto di risparmi affossato poche settimane fa dal Parlamento cittadino renderà sempre più difficile la gestione dei prossimi investimenti e mantenere il rapporto di capitale proprio del 60%, anch’esso prescritto dal legislativo.

A partire dal 2026 sono previsti diversi costi aggiuntivi nei settori della sanità, dei trasporti pubblici, dell’istruzione e a causa della revisione della legge fiscale cantonale, che comporterebbero per la città di Coira costi aggiuntivi tra i 12 e i 15 milioni di franchi. Anche diversi grandi progetti, come la ristrutturazione completa della piscina coperta Obere Au, avrebbero un impatto massiccio sul conto degli investimenti e sulla quota di capitale proprio nel 2026.

Per questo il municipio chiede al legislativo di ridurre la quota di capitale proprio prescritta al 55%.