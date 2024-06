GR: contrabbando di alcol puro in bottiglie di latte e shampoo

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un camperista italiano ha cercato di contrabbandare nei Grigioni 135 litri di alcol puro in bottiglie di vario genere. È stato scoperto dalla dogana svizzera, multato pesantemente e rispedito in Italia.

L’operazione di tentato contrabbando è avvenuta il 21 maggio scorso, mentre un uomo si apprestava ad entrare in Svizzera attraverso il valico doganale di La Drossa (Zernez) nei Grigioni, si legge in un comunicato diramato oggi dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Durante un’ispezione, i funzionari hanno trovato all’interno dell’automezzo decine di bottiglie di acqua, latte, shampoo e grappa. Tutte contenevano etanolo, cioè alcol puro.

Il conducente del camper è stato multato con un importo a quattro zeri, ma poiché non voleva pagare il dazio sull’alcol, è stato rispedito in Italia con la merce.

L’etanolo è utilizzato come additivo legale per le bevande alcoliche. L’alcol puro è utilizzato anche come solvente e disinfettante, per scopi medici o cosmetici e come carburante.