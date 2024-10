GR: corsa in solitaria dei Verdi nel 2026, socialisti rammaricati

(Keystone-ATS) Il PS grigionese rispetta, anche se con dispiacere, la scelta dei Verdi di correre da soli alle prossime elezioni del Gran Consiglio. Per non perdere seggi, i socialisti “faranno tutto il possibile per presentare candidati forti”, ha detto la presidente Julia Müller.

Alle prossime elezioni del Gran Consiglio nel 2026 socialisti e Verdi non saranno più alleati, ma concorrenti. Come ha fatto sapere ieri in un comunicato, il partito ecologista ha deciso di formare per la prima volta una propria lista. Interpellata da Keystone-ATS la presidente dei socialisti a livello cantonale, Julia Müller, si dice dispiaciuta di questa decisione. “Il PS Grigioni avrebbe voluto proseguire con questo modello vincente, perché un’alleanza rosso-verde nel 2026 sarebbe stata più forte”, spiega Müller.

Una decisione politica

Sui motivi che hanno portato a questa separazione, i Verdi hanno scritto ieri nel loro comunicato che all’interno dell’alleanza era difficile dare abbastanza spazio ai temi legati all’ecologia. “ll Green Deal e l’offensiva solare sono il risultato di incarichi del gruppo parlamentare socialista”, ribatte Müller. Secondo la presidente del PS la decisione dei Verdi è dunque probabilmente legata a un disegno politico del partito, piuttosto che ai contenuti.

Alle ultime elezioni del Parlamento grigionese, le prime col sistema biproporzionale, il PS e i Verdi avevano conquistato assieme 27 seggi, 25 per i socialisti e due per gli ecologisti. Per non perdere forza, “il PS farà tutto il possibile per presentare candidati forti in tutto il cantone”, ha spiegato Julia Müller. Per creare un proprio gruppo parlamentare in Gran Consiglio i Verdi dovranno raggiungere il 3% di consensi a livello cantonale alle prossime elezioni.