GR: due incidenti motociclistici sul Passo del Giulia

(Keystone-ATS) Ieri si sono verificati due incidenti motociclistici in due luoghi sul Passo del Giulia (GR), che hanno coinvolto un 20enne e un 29enne. Entrambi i centauri hanno riportato ferite di media entità, ma non hanno causato danni ad altri veicoli o persone.

Verso le 11.30, il 20enne ha perso il controllo della sua moto in località Chamanna dal Stradin, lungo la strada del Giulia che dall’Ospizio scende a Silvaplana, in Engadina Alta, andando a sbattere contro il guardrail. È stato trasportato all’Ospedale di Samedan.

Il secondo incidente è avvenuto verso le 19.30, quando il 29enne, scendendo con la sua moto dalla sommità del passo verso Bivio, ha perso il controllo in un tornante, andando a collidere con il guardavia. È stato elitrasportato all’Ospedale cantonale di Coira, si legge in una nota diramata oggi dalla Polizia cantonale dei Grigioni, la quale sta indagando sulle cause esatte dei due sinistri.