GR: Ferrovia retica inaugura nuovo tunnel dell’Albula

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) La Ferrovia retica (FR) ha inaugurato ufficialmente questo pomeriggio il nuovo tunnel ferroviario dell’Albula (GR), tra la valle dell’Albula e l’Engadina, lungo 5’860 metri. Sul posto ospite d’onore il consigliere federale Albert Rösti.

Oltre ad essere patrimonio UNESCO dell’umanità, il tunnel dell’Albula è dal 1903 un elemento centrale del collegamento ferroviario con l’Alta Engadina. La nuova galleria ferroviaria a un binario corre parallela a quella vecchia di 121 anni che aveva bisogno di essere ristrutturata.

La costruzione, durata 10 anni, è costata 407 milioni di franchi, finanziati per l’85% dalla Confederazione e per il 15% dal Cantone dei Grigioni. In totale sono stati scavati 250’000 metri cubi di roccia, che corrispondono al volume di 250 case unifamiliari. Il primo treno attraverserà il nuovo tunnel mercoledì.

Quasi tutta l’élite politica dei Grigioni si è recata alla cerimonia di inaugurazione a Preda, a 1’800 metri di altitudine, si legge nella nota. Oltre al governo cantonale, erano presenti sul posto anche la maggior parte dei parlamentari grigionesi. Il momento saliente dell’inaugurazione è stato uno spettacolo nella nuova galleria.

“Una struttura importante e un simbolo”

“Il tunnel dell’Albula è una struttura importante per il trasporto pubblico, per i Grigioni e per la Svizzera”, ha sottolineato il consigliere federale Rösti agli ospiti invitati. L’attrattiva turistica della Ferrovia retica è importante per tutta la Svizzera.

“Il nuovo tunnel è un simbolo importante per la FR”, ha dichiarato Rösti all’agenzia Keystone-ATS. Dimostra che la ferrovia a scartamento ridotto ha rinnovato un collegamento importante e che il percorso verso l’Engadina potrà continuare per i prossimi cento anni.

“Ha contribuito alla ripresa economica”

“Il tunnel dell’Albula ha contribuito in modo significativo alla ripresa economica dei Grigioni”, ha dichiarato il presidente dell’esecutivo grigionese Jon Domenic Parolini nel suo discorso. Il collegamento con l’Engadina ha anche facilitato la vita sociale in molte regioni del cantone e ha contribuito alla conservazione delle tradizioni culturali.

“Il nuovo tunnel non è solo un capolavoro tecnico, ma anche un simbolo della continuazione di tradizioni e valori che hanno guidato i Grigioni per secoli”, ha sottolineato Parolini.

A lungo unico collegamento con Engadina

Il tunnel a binario unico è stato l’unico collegamento ferroviario con l’Engadina fino all’apertura della Vereina nel 1999. Nonostante i costi leggermente più elevati, la FR ha deciso di costruire una nuova galleria alpina, la seconda più alta della Svizzera, e di non ristrutturare la vecchia canna.

Quest’ultima verrà trasformata in un tunnel di sicurezza e di fuga una volta entrato in funzione quello nuovo. Inoltre, a differenza di una ristrutturazione, la costruzione della nuova canna non ha comportato alcuna interruzione del traffico ferroviario.

Domani la Ferrovia retica festeggerà il nuovo tunnel con un evento pubblico che si svolgerà ai portali nord e sud. Ai visitatori che viaggiano in treno verranno offerti biglietti scontati.