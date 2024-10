GR: Fläsch, automobilista investe mandria, muore un bovino

(Keystone-ATS) Ieri pomeriggio un conducente di 29 anni ha investito una mandria di bovini a Fläsch (GR), uccidendo un animale e ferendone altri due. Secondo la polizia cantonale, l’uomo e il suo passeggero, un 33enne, hanno riportato solo lievi ferite nell’incidente.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 16.15, quando i due stavano viaggiando da Balzers (Liechtenstein) in direzione di Maienfeld (GR). Il conducente voleva sorpassare un’altra auto con la sua BMW nei pressi di Fläsch, ha dichiarato stamattina un portavoce della polizia grigionese a Keystone-ATS.

Il guidatore ha perso il controllo del veicolo e ha sbandato attraversando la strada e finendo in un pascolo, dove l’auto si è scontrata con tre bovini. Due animali feriti sono stati curati da un’ambulanza del servizio di soccorso per animali di grossa taglia di Coira. Uno di essi è stato poi portato in una clinica veterinaria. Per il terzo animale non c’è stato nulla da fare ed è deceduto.

La polizia cantonale e la procura stanno ora indagando sulle circostanze esatte dell’incidente.