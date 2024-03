GR: grosso masso precipita su strada fra Sils Baselgia e Maloja

2 minuti

(Keystone-ATS) Questa mattina si è verificata nuovamente una caduta di massi al di sopra della strada fra Sils Baselgia e Maloja (GR). Un sasso di grosse dimensioni ha fermato la sua corsa sulla carreggiata, ostruendo quasi completamente una corsia.

La caduta di massi è avvenuta verso le 7.15. Alcuni veicoli sono stati in grado di passare accanto al grosso sasso prima che la polizia decidesse di chiudere temporaneamente la strada, ha testimoniato a Keystone-ATS un automobilista spaventato diretto verso Maloja e la Bregaglia. “Ho avuto un gran colpo di fortuna: fossi passato un momento prima, sarei potuto rimanere schiacciato inesorabilmente”, ha aggiunto.

Sono due i blocchi che hanno raggiunto o oltrepassato la strada fra lo svincolo di Sils Baselgia e il Plaun da Lej. Il primo, del volume di circa 100 metri cubi, si è fermato sulla carreggiata, mentre il secondo è finito direttamente nel lago. Ora la strada è chiusa al traffico per motivi di sicurezza fino a nuovo avviso, si legge in un comunicato della polizia grigionese.

Un geologo dell’Ufficio tecnico cantonale effettuerà un sopralluogo in elicottero per verificare che a monte non vi siano altri massi pericolanti o altro materiale che possa precipitare a valle. Non appena la zona sarà dichiarata fuori pericolo, inizieranno subito i lavori di sgombero. Stando alla nota della polizia, una corsia della strada sarà aperta al traffico già durante le operazioni per la rimozione del masso.