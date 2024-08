GR: il programma della Settimana del gusto svizzera 2024

(Keystone-ATS) Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno a Friburgo, Città svizzera del gusto, la regione italofona grigionese della Valposchiavo prende il testimone e organizza la 24a Settimana svizzera del gusto. In calendario un ricco programma di eventi.

La Valposchiavo è stata designata “Regione svizzera del gusto”, invece di “Città svizzera del gusto”. Gli organizzatori spiegano che l’evento coinvolge un’intera valle nella parte italofona dei Grigioni, a sud del Passo del Bernina, sul confine con la Valtellina e l’Italia. Considerato il più grande evento gastronomico popolare della Svizzera, la prossima edizione si terrà dal 12 al 22 settembre 2024. Gli organizzatori prevedono un aumento significativo della partecipazione sull’intero territorio svizzero, stimato in 620’000 visitatori.

In un comunicato stampa diffuso ieri, gli organizzatori della Settimana del Gusto hanno sottolineato l’importanza del cibo come punto di riferimento nella nostra vita quotidiana sempre più frenetica: “Prendersi il tempo per cucinare secondo le stagioni e consumare prodotti coltivati localmente significa contribuire in modo sostenibile alla salute degli esseri umani, degli animali e del nostro pianeta”.

Giovani in gamba

Con la Valposchiavo quale “Regione svizzera del gusto” e Gian-Battista e Johann-Baptista von Tscharner, padre e figlio entrambi viticoltori, come patrocinatori dell’evento, il programma 2024 si presenta ricco di proposte e di incontri. Il calendario completo è disponibile da ieri sul sito web della manifestazione.

L’evento pone un’attenzione particolare ai giovani, con un focus sull’educazione al gusto. Il “Voucher giovani”, rivolto a ragazzi tra i 16 e i 25 anni, offre l’opportunità di gustare un pranzo o una cena gourmet a soli 60 franchi presso alcuni dei migliori chef del Paese. Le iscrizioni sono aperte fino alla fine di questa settimana.

Successo e soddisfazione a Friburgo

Lo scorso anno, Friburgo ha chiuso con successo il suo mandato come “Città svizzera del gusto 2023”, dedicando un anno intero alla valorizzazione della gastronomia e del patrimonio culinario in tutte le sue forme. Il progetto ha dato vita a 460 eventi, attirando quasi 45’000 partecipanti. Secondo le dichiarazioni delle autorità municipali, con un budget di 400’000 franchi, l’evento si è concluso in attivo e ha rispettato pienamente le aspettative.

Una quarantina di eventi in Valposchiavo

La Settimana del Gusto a sud del Bernina offre un ricco programma di visite, degustazioni e presentazioni. Accanto alle numerose iniziative legate al progetto “100% Valposchiavo” e ai prodotti biologici, spiccano alcune proposte particolarmente interessanti: una mostra dedicata ai pasticcieri valposchiavini che emigrarono in tutta Europa nei secoli scorsi, una visita alla rinata torrefazione del Café Bernina, e un’esperienza culinaria con Ornella per imparare a preparare i tradizionali pizzoccheri.