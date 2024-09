GR: in Prettigovia si rinnova la strada e si costruisce un tunnel

(Keystone-ATS) Lo spazio fra la strada e i binari, che collega Jenaz e Küblis in Prettigovia, è stretta e piena di curve. Per questo motivo il treno transita a soli 45 chilometri all’ora. Il Consiglio federale ha approvato oggi un progetto che mira a risolvere questo problema.

Berna ha autorizzato la costruzione del nuovo tracciato della N28 lungo 3,5 chilometri tra gli svincoli di Fideris/Jenaz e Küblis/Dalvazza. In seguito ai lavori stradali, anche la Ferrovia retica adatterà il suo percorso che diventerà più veloce grazie a un nuovo tunnel ferroviario, lungo 1,35 chilometri. Con questi lavori il treno potrà raggiungere una velocità di 120 chilometri orari.

La nuova infrastruttura viaria dovrebbe migliorare anche la situazione del traffico non motorizzato. I ciclisti in futuro potranno utilizzare la vecchia strada sul fondovalle.

Procedura di presentazione congiunta

I progetti stradali e ferroviari sono strettamente correlati fra loro: “La costruzione della nuova porzione di strada richiede lo spostamento del tracciato ferroviario nella montagna”, ha scritto nel comunicato il Consiglio federale. Per questo motivo, verrà effettuata una procedura di approvazione congiunta per la strada nazionale e il tunnel della Ferrovia retica, in conformità con la legge federale sulle ferrovie.

I costi per il progetto stradale ammontano a 156 milioni di franchi, di cui il 92% provenienti dal Fondo nazionale per le strade e i trasporti d’agglomerato. I lavori per il tratto ferroviario raggiungeranno i 169 milioni di franchi.

Il lavori non cominceranno prima del 2027.