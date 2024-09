GR: inizio caccia alta nei Grigioni, nel mirino anche il lupo

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Oggi nei Grigioni è cominciata la caccia alta. Quest’anno dovranno essere eliminati 4964 cervi e anche 35 lupi. 2700 cacciatori e cacciatrici hanno ricevuto il permesso per abbatterli.

Per supportare i guardiani della selvaggina è obbligatorio frequentare un corso di formazione. 2700 dei circa 5000 cacciatori e cacciatrici patentati lo hanno assolto, come comunicato dal Dipartimento retico delle infrastrutture, dell’energia e della mobilità a Keystone-ATS.

Almeno 35 dei circa 120 lupi che vivono nei Grigioni possono essere abbattuti. Il Cantone ha inoltrato la richiesta alla Confederazione, che verrà analizzata entro metà settembre.

Nella domanda è compresa anche l’eliminazione completa del branco del Vorab a Laax. Se dovessero esserci tracce di una nuova formazione di quello del Beverin, verrà rilasciato il permesso di regolare pure questo branco.

I lupi potranno essere uccisi anche oltre il termine della caccia alta a fine settembre. Il periodo di regolazione durerà infatti fino al 31 gennaio 2025.

Mai così tanti stambecchi

Dal primo ottobre al 15 novembre aprirà anche la caccia allo stambecco. Quest’anno il Canton Grigioni vuole eliminare 634 esemplari. In totale su suolo retico vivono 7245 stambecchi, come ha confermato l’Ufficio cantonale di caccia e pesca. Un numero mai raggiunto prima dal reinsediamento dell’animale più di un secolo fa. Se la popolazione dovesse continuare a crescere gli stambecchi potrebbero diventare più soggetti a certe malattie oppure scacciare da certe aree altre specie come ad esempio i camosci.

La caccia all’animale simbolo della bandiera grigionese è però regolata rigidamente. Prima di poter sparare a un esemplare maschio, deve dapprima essere uccisa la femmina. Gli esemplari da eliminare vengono assegnati ai singoli cacciatori e cacciatrici.