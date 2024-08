GR: la Dieta delle chiese a Samedan; un momento ecumenico

(Keystone-ATS) Domenica 1° settembre a Samedan (GR) avrà luogo la “Dieta delle Chiese”. Il momento ecumenico vuole ricordare che le disposizioni contenute nel patto del 1524, oltre ad alleanze politiche, regolavano anche la pratica delle confessioni nel Libero Stato delle Tre Leghe.

La fondazione del Libero Stato delle Tre Leghe, avvenuta 500 anni fa da cui alla fine nacque il Cantone dei Grigioni, non fu solo un evento politico, ma anche un momento cruciale per la sfera religiosa. Infatti i documenti sottoscritti a Ilanz (GR) includevano precise prescrizioni sulle pratiche religiose e aprirono di fatto la strada al movimento della riforma, si legge nella nota rilasciata oggi dal Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente (DECA).

La storia dei Grigioni è quindi indissolubilmente legata a quella della chiesa. Per questo motivo, gli organizzatori dell’evento considerano il giubileo un’occasione ideale per coinvolgere le chiese nella commemorazione, promuovendo così la tolleranza e i valori comuni.

Glaube-Fede-Cretta

Dopo l’inaugurazione a Samedan, l’esposizione itinerante “Glaube-Fede-Cretta” attraverserà il Cantone dei Grigioni, ponendo al centro del dibattito le credenze attuali dei grigionesi. “Nonostante parlare della propria fede sia spesso un tabù,” si legge nel comunicato, la mostra si propone di coinvolgere tutti: cattolici e riformati, agnostici e credenti, giovani e anziani.

«Deus in burnout» – cabaret

Il cabarettista bregagliotto Luca Maurizio porta in scena la “crisi divina” con il suo nuovo spettacolo satirico-filosofico, “Deus in Burnout”. Con ironia, affronta temi come la libertà religiosa e la separazione tra Chiesa e Stato. Lo spettacolo debutta in occasione della Dieta di Samedan, segnando l’inizio di un tour che attraverserà l’intero Cantone.