GR: Maratona Engadinese, ancora spostato il luogo della partenza

(Keystone-ATS) Domenica prossima la Maratona Engadinese partirà da Silvaplana. La grande quantità di neve fresca e le temperature miti delle ultime due settimane hanno reso impossibile la preparazione della pista sul Lago di Silvaplana.

Dopo lo spostamento del luogo di partenza tradizionale da Maloja a Sils (GR), ora il comitato organizzatore ha deciso che la gara partirà da Silvaplana, si legge in una nota diramata questa mattina.

L’acqua alta fino al ginocchio e la fanghiglia che sovrasta lo strato di ghiaccio sul Lago di Silvaplana rendono impossibile la preparazione della pista di sci di fondo tra Sils e Silvaplana. La partenza della Maratona Engadinese 2024 è quindi stata fissata a Silvaplana, da cui si snoda un percorso di 38-40 chilometri che porterà a S-chanf. Per i partecipanti il tracciato non cambierà di molto e gli orari di partenza rimarranno invariati.

“In questi giorni i nostri preparatori della pista, gli operai comunali e i numerosi volontari hanno dato il massimo, ma la sicurezza deve venire prima di tutto”, afferma il direttore della gara Menduri Kasper nella nota. “Ci fa male al cuore, ma quest’anno una pista di sci di fondo sicura, attraverso il Lago di Silvaplana, non è purtroppo realizzabile”.

È la prima volta dal 1969 che la partenza della Maratona Engadinese non può avvenire a Maloja e che la gara non può essere disputata lungo i due maggiori laghi engadinesi.

Anche la gara notturna di giovedì sera, l’Engadin Nachtlauf, non partirà più da Sils. Il via della corsa verrà invece dato a La Punt e il percorso di circa 16 chilometri si snoderà nella zona dell’aeroporto e nel campo da golf di Samedan, per raggiungere infine il traguardo di Pontresina.