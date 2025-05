GR: multa per il Casinò di Davos per violazione norme sociali

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) ha inflitto una multa di 971'075 franchi al Casinò di Davos (GR). La multa è stata inflitta nell'ottobre 2024, ma il Casinò ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale, quindi la sentenza è ancora in sospeso.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Si tratta di una violazione delle norme giuridiche in materia di protezione sociale. Visto che il Tribunale amministrativo federale sta ancora decidendo sul caso, vi chiediamo di astenervi da ulteriori speculazioni o dettagli”, ha scritto lunedì la CFCG in risposta a una richiesta dell’agenzia di stampa Keystone-ATS. Il Casinò di Davos non era raggiungibile per un commento.

La CFCG ha poi precisato che il presunto reato nel suo complesso è stato classificato come mediamente grave. Da quando è stata istituita l’autorità di vigilanza, solo quattro volte sono state inflitte multe superiori a un milione di franchi.

In qualità di autorità di vigilanza, la CFCG controlla il rispetto delle norme sul gioco d’azzardo. Verifica che i giochi siano gestiti in modo sicuro e trasparente e garantisce l’applicazione del piano di misure di sicurezza e del piano di misure sociali, volti a tutelare adeguatamente la popolazione dai pericoli insiti nei giochi in denaro.