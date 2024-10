GR: nei Grigioni inizia la stagione sciistica

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Da domani sarà possibile sciare sulle piste della Diavolezza. Secondo un comunicato è il primo comprensorio a livello svizzero aperto già in ottobre, che non si trova su un ghiacciaio. La gran parte degli impianti nei Grigioni apriranno fra novembre e dicembre.

A 2978 metri di quota l’inverno è arrivato e le precipitazioni nevose permettono al comprensorio della Diavolezza di aprire gli impianti secondo i piani. “L’inizio puntuale della stagione il 19 ottobre è un segnale positivo per noi e per i nostri ospiti”, ha dichiarato Michael Nicolà, responsabile marketing della Diavolezza, a Keystone-ATS. Iniziare per tempo garantisce una certa sicurezza nella pianificazione e riduce il lavoro di comunicazione e organizzazione.” Fino al 22 novembre le piste saranno accessibili il mercoledì, il sabato e la domenica, gli altri giorni sono riservati per allenamenti.

L’unico altro comprensorio che aprirà in ottobre è quello di Arosa Lenzerheide. Condizioni nevose permettendo, alcune discese saranno praticabili a partire dal 26 ottobre durante i fine settimana, si legge sul sito.

La maggior parte degli impianti principali del Canton Grigioni inizieranno la stagione a fine novembre. A Davos le piste sul Parsenn apriranno a pieno servizio a partire dal 22 novembre, dalla parte di Klosters una settimana più tardi. Negli ultimi giorni del mese di novembre seguiranno probabilmente anche le piste di Laax e la Silvretta Ski-Arena fra Samnaun e Ischgl.

Il 7 dicembre avvieranno la stagione invernale anche gli impianti di Splügen-Tambo e San Bernardino. Le piste fra Andermatt e Sedrun apriranno il 14 dicembre. Stando alle indicazioni sulla pagina internet, se le condizioni meteorologiche fossero favorevoli, alcune piste apriranno già prima durante i fine settimana.