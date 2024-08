GR: Pontresina, due escursionisti colpiti da un fulmine

(Keystone-ATS) Ieri, nella regione del Bernina (GR), in territorio di Pontresina, quattro escursionisti sono stati sorpresi da un forte temporale. Due di loro sono stati colpiti da un fulmine. Un 26enne ha riportando ferite di media entità.

Il gruppo di quattro persone in gita, composto di due genitori, una figlia di 25 anni e il suo fidanzato 26enne, è stato colto all’improvviso da un violento temporale intorno alle 13:00. Il giovane è stato colpito da un fulmine che lo ha fatto precipitare a valle per una decina di metri. L’incidente gli ha procurato ferite di media entità. Il cellulare della ragazza, con sui stava allertando i soccorsi, è stato colpito da una saetta, causandole tuttavia soltanto ferite lievi, si legge in una nota diramata oggi dalla Polizia cantonale dei Grigioni.

I due giovani sono stati soccorsi da un elicottero della Rega e trasportati in un ospedale di Zurigo. I genitori e un’altra coppia accorsa in aiuto sono stati messi in salvo da un elicottero della società Heli Bernina e trasportati nei pressi di Pontresina.

La Polizia alpina della Polizia Cantonale dei Grigioni sta indagando sulle circostanze esatte dell’incidente.