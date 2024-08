GR: sostegno per conservazione chiesa San Martino di Zillis

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il Governo grigionese ha deciso di sostenere con un contributo cantonale pari a un massimo di 172’000 franchi per il periodo 2024-2026 la conservazione del soffitto romanico dipinto della chiesa di San Martino di Zillis (GR), considerata patrimonio storico europeo.

Il contributo in questione verrà versato alla fondazione Kirchendecke Zillis, che gestisce l’edificio sacro. Le spese complessive per il piano di conservazione triennale ammontano a circa 430’000 franchi, si legge in una nota odierna dell’esecutivo retico.

Il progetto in questione prevede di fare controlli e individuare precocemente i processi di danneggiamento dei pannelli del soffitto dipinto nonché dei dipinti murali, tappe che sono “assolutamente necessarie”, sottolinea il governo. Da qui al 2026 i restauratori effettueranno rilevamenti.

La chiesa possiede un soffitto in legno a cassettoni con 153 “tavole singole dipinte e incorniciate da ornamenti”. Risalente al 1114, è il più antico d’Europa.

I dipinti del soffitto sono stati recentemente restaurati e dal 18 luglio scorso sono “nuovamente visibili senza restrizioni”, si legge sul sito della fondazione.