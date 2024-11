GR: specialisti in volo sopra i detriti che sovrastano Brienz

Keystone-SDA

Sul pendio roccioso sopra Brienz (GR) oggi sono stati installati ulteriori prismi riflettori. Diversi camion sono inoltre stati inviati nel paese per evacuarlo in vista di domenica, quando scatterà la fase rossa.

(Keystone-ATS) Stamattina un assistente di volo e una guida alpina hanno aggiunto degli strumenti di monitoraggio sulla massa di detriti, che sovrasta il paese di Brienz (GR). Gli esperti hanno eseguito l’operazione assicurati da una lunga fune, attaccata a sua volta a un elicottero. I prismi riflettori consentiranno di continuare a monitorare con estrema precisione la montagna e la velocità del suo scivolamento.

Stando al bollettino odierno del Comune Albula/Alvra, il materiale franoso si sposta verso valle di 20 centimetri al giorno.

Ispezione del paese dopo l’evacuazione

Il termine per l’evacuazione del villaggio scade alle 13.00 di questa domenica, dopodiché verrà effettuato un giro di ispezione per verificare che nessuno si trovi ancora nella zona di pericolo, ha spiegato il portavoce del Comune di Albula/Alvra, Christian Gartmann, a Keystone-ATS. Gli abitanti vengono pregati di chiudere completamente le abitazioni, scollegare gli apparecchi elettrici in funzione, svuotare e spegnere frigorifero e congelatore e portare via tutti gli alimenti.

Il villaggio deve essere evacuato, perché su di esso incombe una frana di 1,2 milioni di metri cubi di roccia e detriti.