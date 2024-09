GR: va in scena la prima del teatro all’aperto “1524”

(Keystone-ATS) Questa sera a Lantsch/Lenz (GR) viene presentato per la prima volta lo spettacolo teatrale creato dalla fondazione Origen per i 500 anni dalla nascita dei Grigioni. Numerosi gli ospiti presenti, fra cui anche la Consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.

La rappresentazione è uno degli appuntamenti culminanti dei festeggiamenti per i 500 anni dello Stato Libero delle Tre Leghe. Lo spettacolo è stato scritto dalla penna di Giovanni Netzer, direttore artistico e cofondatore della Nova Fundaziun Origen, che mira a far luce sui decenni precedenti la costituzione dell’alleanza e su quelli successivi. Mostra le lotte di potere tra i comuni autonomi, l’influente aristocrazia e i principi stranieri per la salvaguardia dei rispettivi interessi nella giovane Repubblica.

“Qui da noi, fra le montagne, se si vuole raccontare una storia, c’è la possibilità di farlo in un’atmosfera ampissima”, ha raccontato Netzer prima della rappresentazione. Il palcoscenico di legno si trova all’aperto nel cuore dei Grigioni su un altipiano nel Comune di Albula. La struttura è stata realizzata appositamente per l’evento. Una struttura formata da triangoli irregolari, aperta su tutti i lati, dove la luce disegna ombre e il vento non trova ostacoli.

Ospiti da vicino e da lontano

Per l’occasione il Governo retico ha invitato una lunga lista di ospiti: rappresentanti dei comuni, i membri del Gran Consiglio, Consiglieri di Stato e landamani della Svizzera orientale e la Consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider. Anche dall’estero sono stati invitati politici dal Tirolo, dal Vorarlberg, dalla Provincia di Sondrio e dalla Regione Lombardia.

Il presidente del Governo grigionese, Jon Domenic Parolini, ha iniziato il suo discorso rivolgendosi proprio agli ospiti arrivati da lontano, ricordando gli intrecci storici con il cantone. “I Grigioni con i suoi passi aveva un’importanza militare ed economica per le grandi forze continentali come l’impero tedesco, l’Austria, la Spagna, il Ducato di Milano, la Francia o Venezia. I Grigioni erano dunque strettamente legati alla storia europea”, ha raccontato il presidente del Governo retico.

Un paragone col Giura

La parola è poi passata alla Consigliera federale Elisabeth-Baume Schneider. “Essendo originaria del Giura, questa cerimonia ha un significato particolare per me. Mi ricorda la fondazione del mio Cantone, che ha avuto un impatto così forte su di me”, ha detto davanti alle autorità. Storie come quelle dei Grigioni e del Giura aprono le visioni su ciò che è immaginabile e politicamente possibile. Secondo Baume-Schneider anche oggi si dovrebbe applicare questa lungimiranza.