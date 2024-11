GR: via libera per la costruzione di Madrisa Solar

Keystone-SDA

Via libera alla costruzione del parco fotovoltaico Madrisa Solar in Prettigovia. Lo ha comunicato oggi Repower. Si tratta del secondo impianto a livello grigionese di questo tipo. Entro la fine del 2025 l'azienda prevede di riuscire a produrre il 15% di energia.

(Keystone-ATS) I primi interventi sono già stati effettuati quest’autunno. “Abbiamo iniziato con i lavori per il collegamento elettrico tra la stazione intermedia della funivia Klosters-Madrisa al perimetro dove verranno installati i pannelli”, ha spiegato il portavoce di Repower, Stefan Bisculm, a Keystone-ATS. I pannelli solari saranno situati a 2000 metri di quota. La cerimonia di apertura del cantiere avverrà probabilmente fra fine maggio e inizio giugno del 2025.

Per ricevere il 60% delle sovvenzioni dalla Confederazione nell’ambito del programma Solar Express, il 10% dell’impianto deve immettere elettricità in rete entro la fine del 2025. “Pianifichiamo di riuscire a collegare il 15% dell’impianto entro la fine dell’anno prossimo”, ha dichiarato Bisculm, sottolineando che i tempi dettati dall’offensiva solare sono molto stretti. “Siamo però fiduciosi di farcela”, ha continuato.

La committente del nuovo impianto è la Madrisa Solar AG. L’azienda elettrica del Canton Zurigo EKZ , il Comune di Klosters e Repower detengono ciascuno un terzo della società. L’energia che verrà prodotta verrà poi acquistata da EKZ e dalla funivia Klosters-Madrisa, che la utilizzerà direttamente per far funzionare l’impianto di risalita. I costi d’investimento complessivi ammontano a 70 milioni di franchi.

Progetto solare in Surselva “non ancora maturo”

Madrisa Solar non è l’unico progetto solare di Repower. Assieme alla Weisse Arena di Laax ne progetta uno anche sotto il ghiacciaio del Vorab in Surselva. Quest’estate il Governo grigionese ha rilasciato il permesso di costruzione. Ma i tempi non sono ancora del tutto maturi secondo Stefan Bisculm. “Dobbiamo ancora fare esperienza con la nuova tecnologia chiamata Solarwings, dove i pannelli vengono montati su cavi portanti. Si tratta di un’alternativa più rispettosa dell’ambiente e più economica”, ha spiegato il portavoce di Repower. Attualmente vengono testati su un impianto in Vallese. La decisione per la costruzione di questo impianto arriverà dopo la fine di quest’inverno.

Il parco solare alpino Madrisa Solar è il secondo a livello grigionese ad essere costruito. Il primo, chiamato SedrunSolar, si trova in Surselva. Il progetto viene realizzato dall’azienda Energia Alpina, ovvero il fornitore pubblico del Comune di Tujetsch. I lavori di costruzione sono iniziati a metà agosto di quest’anno.