Greta Gysin (Transfair) su PostFinance: “licenziare è uno spreco”

Keystone-SDA

Chi licenzia oggi, la pagherà cara domani: lo sostiene Transfair, che commentando l'annuncio della soppressione di impieghi presso PostFinance parla di una mossa insensata dal punto di vista economico, alla luce della carenza di manodopera specializzata.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Licenziare dipendenti qualificati è un puro spreco”, afferma Greta Gysin, consigliera nazionale (Verdi/TI) e presidente del sindacato che rappresenta il personale nel settore dei servizi pubblici, citata in un comunicato odierno. “PostFinance dovrà pagare un prezzo elevato per queste competenze in futuro”.

Secondo la 41enne i tagli di PostFinance non sono un caso isolato: nell’ambito della strategia “La Posta di domani” l’intero gruppo Posta sta riducendo il numero dei lavoratori, ricorrendo a un modello sistematico piuttosto che una visione strategica. “La Posta sta applicando la stessa ricetta in tutti gli ambiti: ridurre le maestranze”, critica Gysin. “Questo è dannoso per l’azienda a lungo termine”.

Il sindacato critica anche la tempistica tardiva dell’annuncio. “I dipendenti interessati stanno scoprendo solo ora chi è effettivamente colpito, il che prolunga inutilmente l’incertezza”, argomenta Marco Kaderli, responsabile del partenariato sociale PostFinance in seno all’organizzazione.

Si tratta di un duro colpo: “molti hanno accumulato anni di esperienza che ora vanno persi e quel che è peggio è che la loro fedeltà viene premiata con il licenziamento”, osserva. “Questo non crea i giusti incentivi per il personale attuale o per i futuri specialisti ricercati: al contrario, crea un clima di insicurezza”.

Transfair promette che seguirà la procedura di consultazione in modo critico e che esigerà alternative concrete ai tagli.