Groenlandia: estesa la detenzione per l’ambientalista Watson

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il tribunale di Nuuk, capitale della Groenlandia, oggi ha esteso fino al 5 settembre la detenzione di Paul Watson, l’ambientalista noto in tutto il mondo per la sua battaglia contro la caccia alle balene.

Il cittadino canadese e statunitense era stato arrestato a fine luglio in Groenlandia in seguito a un mandato internazionale emesso dal Giappone. Era stato preso in custodia dopo essere giunto a Nuuk a bordo di una nave.

Il tribunale – indica la polizia del territorio danese autonomo in un comunicato – ha deciso il prolungamento della detenzione per garantire la presenza di Watson al momento della decisione sull’estradizione verso il Giappone, la cui data non è stata resa pubblica.

La difesa dell’attivista 73enne, fondatore di Sea Shepherd Conservation Society (un’organizzazione che si occupa della salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti marini) e della fondazione che porta il suo nome a favore degli oceani, ha ritenuto sproporzionata la prosecuzione della detenzione e ne ha chiesto il rilascio.