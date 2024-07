Hamas, 70 morti e 200 feriti nel sud di Gaza

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo il ministero della Salute di Hamas, settanta palestinesi sarebbero stati uccisi e più di 200 feriti dal fuoco israeliano sulla città di Khan Younis, nel sud di Gaza, nei combattimenti iniziati già questa mattina presto con l’esercito israeliano.

Il ministero sottolinea che alcuni dei feriti sono gravi, ma non chiarisce se si tratti di civili o di miliziani della fazione islamica.

Le forze di difesa israeliane (Idf) di primo mattino hanno indicato ai civili di evacuare i quartieri della parte orientale di Khan Yunis temporaneamente nella zona umanitaria di Mawasi, sulla costa. Secondo l’Idf l’area “è diventata pericolosa”, dopo aver ricevuto precise informazioni di intelligence locale secondo cui Hamas ha piazzato infrastrutture terroristiche nella zona definita “umanitaria”, lanciando da lì anche razzi verso Israele.

Frattanto, in una nota, l’Idf ha fatto sapere che, in seguito alle operazioni di Hamas per rimettere insieme le sue brigate a Khan Younis e al lancio di razzi dall’area, aerei e carri armati dell’esercito israeliano hanno colpito ed eliminato i terroristi nell’area.

Da questa mattina, l’aeronautica militare israeliana e l’artiglieria hanno colpito più di 30 siti di infrastrutture a Khan Yunis, compresa l’area da cui è stato lanciato un proiettile verso Nirim, nel sud di Israele, nella giornata di oggi. L’Idf ha aggiunto che gli aerei militari hanno colpito un deposito di armi, postazioni di osservazione, tunnel e strutture utilizzate da Hamas.