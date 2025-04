Hamas pubblica video ostaggio Omri Miran, da 565 giorni a Gaza

Keystone-SDA

Hamas ha pubblicato oggi un video dell'ostaggio Omri Miran, 48 anni, circa un anno dopo aver diffuso un altro filmato che lo mostrava in vita. La famiglia ha chiesto di non pubblicare il video ma solo un fermo immagine.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Alla vigilia del Giorno della Memoria dell’Olocausto, quando è consuetudine dire ‘mai più’, e un cittadino israeliano grida aiuto dai tunnel di Hamas, questa è una vergogna per lo Stato di Israele. Il nostro Omri è forte e non si spezzerà, ma i nostri cuori sono spezzati. Per un anno e mezzo, lui e 58 persone rapite hanno atteso il loro ritorno. Non ci arrenderemo e continueremo a lottare finché Omri non tornerà da noi, e soprattutto dalle sue due figlie che aspettano con tutto il cuore di abbracciarlo”, hanno dichiarato i familiari.