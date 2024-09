Harris contro Trump, ‘Arlington non è luogo per politica’

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Duro attacco di Kamala Harris a Donald Trump per l’incidente al cimitero di Arlington.

“Come vicepresidente – scrive su X – ho avuto il privilegio di visitare il cimitero nazionale di Arlington diverse volte. È un luogo solenne, un luogo in cui ci riuniamo per onorare gli eroi americani che hanno compiuto il sacrificio estremo al servizio di questa nazione. Non è un luogo per la politica. Eppure il team di Trump ha scelto di girare un video lì, provocando una lite con il personale del cimitero. Voglio essere chiara: l’ex presidente ha mancato di rispetto a un luogo sacro, tutto allo scopo di una trovata politica pubblicitaria”.

Non è una novità – prosegue – per Donald Trump. È un uomo che ha definito i nostri militari caduti ‘fessi’ e ‘perdenti’ e ha denigrato i vincitori della medaglia d’onore. Un uomo che, durante una precedente visita al cimitero, avrebbe detto dei militari caduti ‘non capisco. Cosa ci guadagnavano?’ È un uomo che non riesce a comprendere altro che il servizio a se stesso”.

“Se c’è una cosa su cui noi americani possiamo essere tutti d’accordo – conclude – è che i nostri veterani, le famiglie dei militari e i membri del servizio dovrebbero essere onorati, mai denigrati e trattati con niente di meno che il nostro più alto rispetto e gratitudine. E credo che qualcuno che non è in grado di adempiere a questo semplice e sacro dovere non dovrebbe mai più stare dietro il sigillo del Presidente degli Stati Uniti d’America”,