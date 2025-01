Helvetia: altri 5 anni di sponsor Swiss-Ski, diventeranno 25

Keystone-SDA

Helvetia prolunga la collaborazione con Swiss-Ski: l'assicuratore e la federazione svizzera di sci hanno concordato una sponsorizzazione per altri cinque anni, sino al 2030, rinnovando un'intesa che esiste ormai da 20 anni. Non sono stati forniti dettagli finanziari.

(Keystone-ATS) “Fiducia, dinamismo e passione costituiscono il nostro DNA, e contraddistinguono anche il nostro impegno sulle piste da sci: per Helvetia era quindi evidente il prolungamento della proficua collaborazione con Swiss-Ski, afferma il Ceo dell’impresa Martin Jara, citato in un comunicato odierno.

In occasione della firma del contratto a Adelboden (BE), dove nel fine settimana si sono tenute le gare di Coppa del mondo, il co-presidente di Swiss-Ski Peter Barandun ha rammentato che Helvetia ha inaugurato la sua partnership con l’associazione in un momento in cui la situazione, in termini di successi sportivi, era tutt’altro che rosea: dopo i Campionati del Mondo del 2005 a Bormio, disastrosi per lo sci svizzero, occorreva una ripartenza. Il sostegno di Helvetia come sponsor è stato molto importante all’epoca, afferma Barandun. “Insieme, nell’arco di due decenni, siamo riusciti a migliorare continuamente le nostre performance negli sport sulla neve e a imboccare nuovamente la strada del successo. Pertanto, siamo molto lieti di proseguire questa partnership pluriennale di successo con Helvetia”.

Allo stesso tempo, l’assicuratore ha prorogato anche i contratti di sponsorizzazione individuale con i due atleti di sci alpino Michelle Gisin e Daniel Yule. E frutto di una proposta dello stesso Yule è la terza novità annunciata dall’azienda: per ogni punto messo a segno in Coppa del mondo da Adelboden in poi, in tutte le discipline sportive seguite da Swiss-Ski, verrà piantato un albero nell’ambito di un progetto dedicato ai boschi di protezione svizzeri. Sulla base dei dati relativi alla stagione 2023/2024, Helvetia stima che entro la fine della stagione in corso verranno totalizzati fino a 30’000 punti, che si tradurranno in altrettanti alberi per i boschi di protezione.