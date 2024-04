Hezbollah, Iran risponderà a Israele, svolta nella guerra

(Keystone-ATS) “L’Iran risponderà senza dubbio all’attacco israeliano contro il consolato iraniano a Damasco”: lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hasan Nasrallah, in un discorso televisivo.

“Solo Khamenei può decidere come, quando e dove ci sarà la risposta dell’Iran a Israele”, ha aggiunto Nasrallah riferendosi al leader iraniano. “L’attacco al consolato (iraniano di Damasco) costituisce una svolta nella guerra in corso e la regione è entrata in una nuova fase”, ha detto Nasrallah.

Il leader degli Hezbollah ha affermato che il fronte di guerra del sud del Libano contro Israele rimane aperto “per sostenere la resistenza a Gaza”.

In un discorso trasmesso in diretta tv, Nasrallah ha ribadito che il movimento armato libanese alleato dell’Iran non intende interrompere le ostilità contro Israele fino a quando lo Stato ebraico continua la sua offensiva su Gaza.