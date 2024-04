Holcim: fatturato in calo, ma migliora la redditività

(Keystone-ATS) Fatturato in calo ma profitti in aumento nel primo trimestre per Holcim.

La multinazionale svizzera attiva nel settore del cemento e di altri materiali da costruzione ha registrato ricavi per 5,6 miliardi di franchi, in flessione del 2% su base annua), mentre l’utile operativo Ebit è progredito dell’8% a 532 milioni. Come di consueto in questo momento dell’anno il risultato netto non è invece stato comunicato.

Sui conti ha fra l’altro pesato la forza del franco, emerge dalle comunicazioni odierne: in valute locali le vendite sono infatti salite del 3% e l’Ebit ha fatto un balzo del 17%.

“Ringrazio tutti i membri della famiglia Holcim per aver contribuito al forte inizio dell’anno”, afferma il Ceo Jan Jenisch, citato in un comunicato. Il manager si dice anche fiducioso per l’insieme dell’esercizio: è atteso un giro d’affari in crescita organica del 4%, a cui dovrebbero poi aggiungersi le acquisizioni, per un’espansione totale prevista al 6%.

Per conoscere la reazione del mercato alle novità odierne si deve aspettare l’apertura della borsa, alle 09.00. Dall’inizio di gennaio l’azione Holcim è salita del 20% e la performance è molto positiva anche sull’arco un anno: +35%.

Nella sua forma attuale il gruppo Holcim è nato nel 2015 dalla fusione fra la svizzera Holcim (in precedenza Holderbank, impresa fondata nel 1912 nell’omonima località argoviese) e la francese Lafarge. Oggi è una realtà presente in tutto il mondo con oltre 63’400 dipendenti il cui obiettivo – scrive l’azienda – è “decarbonizzare l’edilizia, migliorando al contempo gli standard di vita per tutti”.