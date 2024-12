I manifestanti a Seul verso il palazzo presidenziale

Keystone-SDA

I manifestanti in piazza a Seul si stanno dirigendo verso il palazzo presidenziale. Lo riportano le tv locali.

(Keystone-ATS) Migliaia di dimostranti sono scesi in strada oggi nella capitale sudcoreana gridando slogan e agitando cartelli per chiedere le dimissioni del presidente dopo che ha imposto brevemente la legge marziale e fatto sprofondare la Corea del Sud nel caos politico.

Per tutta la giornata si sono tenute proteste in Corea del Sud, mentre i gruppi della società civile si sono mobilitati per una manifestazione di massa serale a Seul, prevedendo la presenza di almeno 30.000 persone.

Le dirette in streaming hanno mostrato migliaia di persone marciare verso l’ufficio di Yoon nel centro di Seul dopo il raduno in piazza Gwanghwamun. Il Parlamento, intanto, continua a essere presidiato da manifestanti.