Idf, liberati gli 8 ostaggi

Keystone-SDA

Due ostaggi israeliani e cinque thailandesi sono stati liberati da Hamas, riferiscono Idf e Shin Bet. Dopo essere stati presi in consegna dalla Croce Rosse, i sette rapiti sono ora nelle mani dell'esercito israeliano. Un primo ostaggio era stato liberato in mattinata.

(Keystone-ATS) Durante i rilasci vi è stata un’enorme calca, con scene definite dai commentatori come “drammatiche”. In particolare l’ostaggio israeliano Gadi Moses, 80 anni, è stato protetto dai miliziani di Hamas dall’enorme pressione della folla.

“Vedo con grande gravità le immagini sconvolgenti durante il rilascio dei nostri rapiti. Questa è un’ulteriore prova della crudeltà impensabile dell’organizzazione terroristica Hamas. Esigo che i mediatori assicurino che immagini simili non si ripetano e garantiscano la sicurezza degli ostaggi. Chiunque osi fare del male ai nostri rapiti, avrà la sua punizione”, ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

Agam Berger

In precedenza era stata rilasciata Agam Berger. La soldatessa era stata prima condotta su un palco allestito da Hamas per la sua liberazione.

Sul palco, la Croce Rossa ha firmato un documento della consegna. Agam, vestita con un completo verde oliva, che dovrebbe ricordare un’uniforme militare, ha tenuto in mano il certificato incorniciato che le è stato consegnato dai terroristi, che si sono fatti riprendere dalle telecamere e fotografare da altri miliziani.

Il punto in cui è stata liberata la soldatessa dell’Idf è uno spiazzo sterrato in mezzo a edifici in macerie, dove la distruzione provocata dai bombardamenti è totale, come si vede nelle immagini trasmesse dalle tv arabe. Nessuna casa è rimasta in piedi. Bandierine palestinesi sono ovunque.