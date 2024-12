Il 2024 è stato il terzo anno più caldo

Keystone-SDA

Il 2024 è stato il terzo anno più caldo in Svizzera dall'inizio delle misurazioni nel 1864. Lo scarto rispetto alla media è stato di +1,4 gradi, indica oggi Meteonews.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’inverno 2023/2024 è stato il più mite di sempre insieme a quello 2019/20, si legge sul sito web del servizio specializzato. In particolare, le temperature sono state eccezionali (+4,7 gradi) nel mese di febbraio.

Anche marzo, agosto e ottobre sono stati significativamente più caldi della media. Solo i mesi di maggio e settembre sono rimasti nella norma. La colonnina di mercurio si è spinta al massimo fino ai 36,4 gradi osservati a Biasca l’11 agosto, mentre la temperatura più bassa risale al 20 gennaio, con i -28 gradi nella località grigionese di Buffalora.

Il 2024 è stato inoltre leggermente più umido della media. Le precipitazioni si sono distribuite in modo non uniforme: marzo, maggio e settembre sono risultati molto piovosi, agosto e novembre piuttosto secchi. Capitolo neve, a novembre in pianura sono stati stabiliti nuovi record, vedasi i 42 centimetri in un solo giorno a Lucerna.

Non sono mancate nemmeno le nuvole, in particolare durante una primavera decisamente poco soleggiata. Globalmente, il cielo è rimasto coperto più del solito, malgrado i mesi di agosto, novembre e dicembre in controtendenza. Infine, nell’anno ormai ai titoli di coda i fulmini registrati sono stati 320’000, 40’000 in meno rispetto al 2023.