Il Canton Vallese in aiuto di Blatten con misure immediate

Keystone-SDA

Il Vallese corre in aiuto dei residenti di Blatten. ll Consiglio di Stato ha messo a disposizione dieci milioni di franchi messi per le misure immediate e annunciato la creazione di un gruppo strategico per coordinare la ricostruzione del villaggio.

3 minuti

(Keystone-ATS) “Il villaggio di Blatten ha un futuro e i suoi abitanti non sono soli”, ha dichiarato Mathias Reynard, presidente del governo vallesano, durante una conferenza stampa a Sion, assieme ai suoi quattro colleghi.

I dettagli dell’aiuto finanziario non sono ancora noti. Dato che la situazione sul campo non è ancora del tutto sicura, non è possibile neppure stilare un calendario per la ricostruzione del villaggio. “È ancora troppo presto. Ma oggi è nostro dovere dare una prospettiva alla popolazione di Blatten e mostrare il nostro sostegno”, ha continuato Reynard. “Questo evento eccezionale richiede misure eccezionali”, ha aggiunto.

La ricostruzione delle infrastrutture nella Lötschental deve essere affrontata rapidamente e senza ostacoli burocratici. Il Consiglio di Stato ha dichiarato “di interesse pubblico” i lavori di intervento, sgombero e restauro ritenuti urgenti, quindi non saranno necessarie le consuete procedure amministrative e di appalto.

La “Blatten del futuro” dovrebbe anche beneficiare di una visione che tenga maggiormente conto del cambiamento climatico e dei suoi effetti in montagna. Il governo cantonale ha deciso di sviluppare una strategia a lungo termine, comprensiva di una base giuridica, per finanziare le conseguenze dei cambiamenti climatici.

Il Vallese ha già subito più volte le conseguenze del cambiamento climatico e “non è ancora finita”, ha avvertito Reynard. “Il Consiglio di Stato deve essere all’altezza degli eventi futuri, adottando misure a lungo termine e ascoltando la comunità scientifica”, ha affermato.

Il governo ha inoltre assicurato che sosterrà il comune e i suoi abitanti nel loro desiderio di costruire il futuro Blatten. A tal fine, un “gruppo strategico” sarà incaricato di elaborare una tabella di marcia. In particolare, dovrà definire le modalità di organizzazione e finanziamento della ricostruzione, in collaborazione con il comune di Blatten e quelli della Lötschental.

Il gruppo strategico sarà composto da diversi uffici cantonali, tra cui quelli responsabili per lo sviluppo territoriale, i pericoli naturali, le finanze cantonali, l’economia, il turismo e l’agricoltura.