Lugano Airport: i sogni volano alto ma il presente è triste

Anche Lugano Airport potrebbe essere colpito dal programma di riduzione dei costi della Confederazione, che vuole cancellare contributi per un totale di 5 milioni di franchi. Keystone / Alessandro Crinari

Erano 32 i voli di linea che un tempo decollavano dall'aeroporto ticinese, poi fallito. Ora Lugano Airport sogna di tornare alla sua antica grandezza. Ma le finanze vanno nella direzione opposta.

4 minuti

Iwan Santoro, SRF

Davide Pedrioli ci guida attraverso il mini-aeroporto. C’è tutto: check-in, accettazione bagagli, controllo doganale. Il direttore dell’aeroporto di Lugano mostra le strutture con un misto di orgoglio e malinconia. Tutto funzionerebbe. Ma in vano. Perché non ci sono passeggeri che abbiano bisogno di acquistare un biglietto o di registrare un bagaglio.

“Questo fa male”, dice Pedrioli. Ma c’è ancora la speranza che un giorno da Lugano decollino di nuovo voli charter o addirittura di linea. Al momento, però, l’aeroporto serve soprattutto l’aviazione privata e chi viaggia per affari.

L’aeroporto ha visto giorni migliori. Keystone / Alessandro Crinari

Circa 10’000 persone utilizzano l’aeroporto ogni anno, dice Pedrioli. “Hanno affari in Ticino o sono in viaggio verso altri Paesi europei”. La domanda maggiore proviene dal Ticino, ma le passeggere e i passeggeri arrivano anche dall’Italia.

Grande necessità di rinnovamento

L’aeroporto è importante per la piazza affari di Lugano e quindi sono necessari investimenti. È urgente una ristrutturazione completa, afferma il direttore dell’aeroporto. In particolare, gli uffici e l’edificio del ristorante sono vecchi, ma soprattutto è necessario un nuovo e più grande hangar, afferma Pedrioli.

La città sta cercando investitori privati per questi ampi lavori di ristrutturazione. Il municipale Filippo Lombardi sta facendo da apripista. Per l’ex “senatore” ticinese, del partito Il Centro, l’espansione di Lugano Airport è una priorità assoluta. Ma: “Non vogliamo investire i soldi dei contribuenti. Per questo abbiamo sviluppato un concetto con un partenariato pubblico-privato”. Il progetto sarà sottoposto al Consiglio comunale di Lugano nel prossimo futuro. Se la maggioranza del Legislativo cittadino sarà d’accordo, ci sarà una gara d’appalto per gli investitori privati.

“Un duro colpo” da parte della Confederazione

Lombardi parla di almeno 30 milioni di franchi che dovranno essere finanziati da investitori privati. Tuttavia, il municipale è attualmente molto più preoccupato per le misure di riduzione della Confederazione che per gli investimenti. In futuro, gli aeroporti regionali come Lugano non riceveranno più finanziamenti per la sicurezza. Soldi che l’industria aeronautica stessa ha pagato, dice Lombardi: “Si tratta di rimborsare la metà della tassa sul cherosene generata dagli aeroporti regionali”.

Solo Lugano-Agno perderebbe 5 milioni di franchi, ovvero quasi il 40% delle sue entrate. Sarebbe un duro colpo, dice Lombardi. Perché probabilmente diventerebbe molto più difficile trovare investitori privati.

Un intervento con denaro pubblico da parte della città e del Cantone difficilmente sarebbe accettabile per la maggioranza. L’unica opzione sarebbe quindi quella di aumentare le tasse di decollo e atterraggio per i clienti dell’aeroporto, sostiene Lombardi. Caroline Camponovo della sezione ticinese dell’Associazione traffico e ambiente (ATA) ritiene che sia giusto così: “Riteniamo che non sia corretto che il settore pubblico sovvenzioni fino all’88% delle misure di sicurezza dell’aeroporto di Lugano”.

Questo perché a Lugano non ci sono più voli di linea, ma solo jet privati, dice Camponovo. “Si tratta di persone che hanno soldi e possiedono un aereo. Per loro non fa differenza pagare anche la sicurezza”.

Il direttore dell’aeroporto Pedrioli, invece, spera che Berna ceda. Dopo tutto, ci sono ancora alcuni ostacoli per il programma di risparmio. “Vedremo cosa decideranno il Consiglio federale e il Parlamento”. La decisione dovrebbe essere presa in autunno. Fino ad allora, a Lugano Airport occorre avere pazienza.

Tradotto con il supporto dell’IA