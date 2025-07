Una Svizzera che invecchia: le regioni più colpite dalle sfide dell’età

Le popolazioni dell'intero Ticino, della maggior parte dei Grigioni e di alcune parti della Svizzera centrale sono composte per quasi il 25% da persone pensionate. Keystone / Gaetan Bally

Quasi un residente svizzero su cinque ha più di 65 anni, una cifra in costante aumento. In alcune regioni, la percentuale di anziani è molto più alta, con implicazioni per le future politiche pubbliche.

4 minuti

Con la sua vista a picco sul lago di Neuchâtel, Mauborget (Canton Vaud) ha tutto il fascino di un comune di media altitudine. Nonostante i suoi punti di forza, il villaggio fatica a rinnovare la sua popolazione. Oggi è il comune francofono con la più alta percentuale di anziani. Quasi un residente su tre ha più di 65 anni, il doppio della media cantonale del 16%.

Le scelte e il futuro di Mauborget sono inevitabilmente condizionati da questa realtà. Una popolazione più anziana richiede una pianificazione urbana e sociale specifica. Secondo uno studio della Confederazione, “genera costi aggiuntivi per lo Stato” e contribuisce all’indebitamento dei Comuni.

Scuole in pericolo

Corbeyrier, all’estremità orientale del Lago Lemano, si trova in una situazione simile a quella di Mauborget. Lì, l’hotel ha già dovuto essere trasformato in una casa di riposo, che è al completo.

La scuola, invece, rischia di chiudere per mancanza di alunni. “Ci piacerebbe avere giovani famiglie con bambini, questo è certo, ma non c’è molto spazio”, spiega Monique Tschumi, sindaca del villaggio.

Differenze estreme in Vallese e Giura

Questi problemi si riscontrano anche in alcuni villaggi del Vallese. Saint-Martin ha più del 30% dei suoi abitanti in età della pensione.

Come a Corbeyrier, anche la scuola di Saint-Martin era in pericolo. Le autorità hanno deciso di fare qualcosa. Hanno creato un asilo nido e un doposcuola. Il Comune finanzia l’assicurazione sanitaria fino ai 18 anni e sta vendendo i terreni in suo possesso.

Tutti questi sforzi dimostrano che l’invecchiamento è visto come una sfida. Per il consigliere comunale Gaëtan Rossier, la situazione è chiara: “Gli anziani vanno bene, ma è importante per un comune attirare famiglie, che non sono necessariamente di qui, a vivere in montagna”. E Saint-Martin sembra invertire gradualmente la tendenza.

Anche nel Giura, alcuni Comuni, come Bonfol e Fahy, hanno oltre il 30% di cittadini anziani. Il problema dell’invecchiamento della popolazione è più generale in questo villaggio, che ha la terza percentuale di pensionati più alta della Svizzera, dopo il Ticino e Basilea Campagna. Più di una persona su cinque ha superato l’età simbolica di 65 anni.

Neuchâtel e Ginevra più omogenee

Nel Canton Neuchâtel, la distribuzione territoriale degli anziani è molto meno differenziata. La Val-de-Travers ospita il 23% della popolazione con più di 65 anni, contro il 16% della Val-de-Ruz.

Lo stesso vale per Ginevra, dove il rapporto varia dal 12% (Chancy) al 25% (Presigne). Il Cantone è anche il più giovane della Svizzera secondo questo indicatore, con il 15,6% di pensionati e pensionate.

In Ticino, quasi una persona su quattro è pensionata

Mentre alcuni Comuni dovranno affrontare la sfida dell’invecchiamento della popolazione, la Svizzera francese non è la regione più colpita dal fenomeno. I dati per distretto mostrano che il centro e l’est del Paese devono prepararsi a un importante cambiamento demografico.

L’intero Ticino, la maggior parte dei Grigioni e alcune parti della Svizzera centrale hanno poco meno di un pensionato ogni quattro abitanti. Questo rapporto è molto più alto rispetto all’altopiano e a città come Zurigo, Losanna e Ginevra.

