Il numero uno di Bentley verso la guida di Aston Martin

(Keystone-ATS) Aston Martin sta per nominare l’ormai ex presidente e ceo di Bentley, Adrian Hallmark, suo nuovo amministratore delegato, in quello che si profila come il terzo avvicendamento alla guida del produttore britannico di auto di lusso in quattro anni.

Lo scrive il Financial Times.

Stamattina Bentley ha comunicato che Hallmark lascia la società “su sua richiesta e di comune accordo” in vista “di nuovi incarichi fuori dal gruppo Volkswagen”, proprietario di Bentley, “con effetto immediato”. Hallmark era stato nominato ceo nel 2018 rilanciando la prestigiosa casa automobilistica inglese, di cui ha aumentato di dieci volte i profitti negli ultimi cinque anni.

La nomina di Hallmark, che prenderà il posto di Amadeo Felisa, avverrà nel corso del 2024, dopo un periodo di preavviso di diversi mesi.