Il Papa continua le terapie e la somministrazione di ossigeno

Keystone-SDA

Oggi papa Francesco continua le terapie, sia quelle farmacologiche che la fisioterapia sia respiratoria che motoria.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo riferisce la Sala stampa vaticana, che conferma anche che la somministrazione di ossigeno avviene durante il giorno ad alti flussi con le cannule nasali e di notte con la ventilazione meccanica tramite la mascherina che copre naso e bocca.

Sempre la Sala stampa spiega che non è detto che oggi ci sia un nuovo bollettino medico, anche se aggiornamenti sulla situazione clinica verranno comunque forniti prima di sera.

L’eventuale assenza oggi di un nuovo bollettino medico viene ricondotta alla “stabilità del quadro clinico” del Pontefice.

Per quanto riguarda invece un eventuale prossimo incontro dei medici con i giornalisti – il secondo dopo quello a una settimana dal ricovero – “ci sono degli elementi che indicano miglioramenti, i medici evidentemente ne aspettano altri prima di poter dare una prognosi e prima di poter dire qualcosa alla stampa”, spiega la Sala stampa vaticana. Quindi l’incontro “non è imminente ma non è da escludere: non lo escludono i medici stessi, solo che effettivamente attendono di avere più elementi”.

A proposito dell’umore del Papa, “non c’è motivo di credere che, dopo questi giorni di lieve miglioramento e di stabilità il suo umore non sia buono, come sempre”.

Dalle fonti vaticane si apprende infine che “allo stato attuale non risultano lavori a Casa Santa Marta e modifiche in corso” per accogliere il rientro del Papa, come scrivono organi di stampa.