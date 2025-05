Il premier canadese Carney forma il suo nuovo governo

Keystone-SDA

Mark Carney ha formato il suo nuovo governo dopo la vittoria alle elezioni di fine aprile.

(Keystone-ATS) La squadra messa a punto dal premier canadese, che il prossimo mese ospiterà il G7, conta su François-Philippe Champagne come ministro delle finanze e un ex banchiere di Goldman Sachs, Timothy Hodgson, come responsabile dell’energia e delle risorse minerarie. Dominic LeBlanc è stato nominato responsabile delle relazioni commerciali tra Canada e Stati Uniti, Mélanie Joly ministra dell’Industria, mentre Anita Anand è il ministro degli Affari Esteri.

Questa squadra “è stata creata per apportare il cambiamento che i canadesi desiderano e meritano”, ha detto Carney sottolineando che i componenti del governo dovranno portare “nuove idee” e “stimolare gli investimenti per costruire una nuova economia canadese in grado di resistere agli shock futuri”.