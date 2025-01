Impianti risalita Titlis, buoni affari soprattutto grazie ai gruppi

Keystone-SDA

L'esercizio 2023/2024 si è rivelato ancora una volta di netta ripresa post-pandemia per gli impianti di risalita del Titlis, comprensorio che fa leva sulla montagna più alta del canton Obvaldo, con i suoi oltre 3200 metri di altezza.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’anno aziendale terminato a fine ottobre ha visto i visitatori crescere del 4%, raggiungendo 1,1 milioni. Il dato è solo del 10% inferiore al record di 1,2 milioni registrato nel 2018/2019, spiega la società Engelberg-Trübsee-Titlis in un comunicato odierno. Particolarmente favorevole è stato l’afflusso delle persone giunte in grandi gruppi, in progressione del 15%, mentre i turisti individuali hanno segnato -5%.

I conti si sono chiusi con un fatturato in crescita del 19% a 86 milioni di franchi e con un utile netto di 15 milioni, in aumento del 46% rispetto all’anno prima, un dato che è stato però anche influenzato dalla vendita di un terreno.

L’inizio del nuovo esercizio è stato eccellente, indicano i vertici dell’impresa: l’afflusso durante il recente periodo festivo, quando molti svizzeri e turisti sono sfuggiti alla nebbia alta in pianura, ha portato la società a nuovi primati in materia di ingressi e di fatturato.