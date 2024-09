In centinaia di migliaia protestano nelle città israeliane

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Centinaia di migliaia di manifestanti sono scesi in strada questa sera in diverse località israeliane per protestare contro il premier Benjamin Netanyahu e a favore di un accordo per il rilascio dei rapiti. Alcune arterie autostradali sono state bloccate a Tel Aviv.

Una grande manifestazione si è tenuta anche a Gerusalemme, dove i manifestanti hanno fermato il traffico e la polizia è intervenuta per evacuare le strade.

L’autostrada 531 è stata bloccata al traffico, migliaia di manifestanti sono scesi per le strade anche a Haifa e Beer Sheva. I dimostranti hanno portato in corteo finte bare con sopra le bandiere israeliane. Le tv nazionali mostrano le immagini delle affollate manifestazioni nel Paese.