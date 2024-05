In India un seggio nella foresta per far votare un solo elettore

1 minuto

(Keystone-ATS) Tra gli elettori che ieri hanno votato in India, nella terza tornata delle elezioni politiche, Mahant Haridas Udaseen, un monaco indù, ha potuto assicurare al suo seggio il 100 per cento della partecipazione.

Il monaco era l’unico elettore registrato a Banej, dove un seggio è stato aperto solo per lui nell’ufficio delle guardie forestali della riserva di Gir, nello stato del Gujarat. Per raggiungerlo il team, composto, secondo le regole, da sei funzionari elettorali e due agenti di polizia, ha viaggiato per due giorni in autobus su strade sterrate.

Udaseen, vestito di arancione e con il viso ricoperto di polvere di sandalo è arrivato al “suo” seggio e ha votato in tarda mattinata, ma la postazione elettorale è rimasta comunque aperta fino alle sei di sera, come prescrive la legge, anche se non c’era nessun altro essere umano nel raggio di chilometri.

Dal 2019 il monaco, 42 anni, è il solitario custode di un tempio dedicato a Shiva, che si trova nel cuore della foresta, vicino a un corso d’acqua infestato da coccodrilli. Uscito dal seggio, Udaseen ha detto: “il fatto che otto persone si siano mosse solo per me è la prova dell’importanza che la nostra democrazia attribuisce anche all’ultimo voto”.