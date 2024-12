In Israele “solo 22% si fida del governo, 75% dell’IDF”, sondaggio

Keystone-SDA

Secondo un recente sondaggio di Channel 13, in Israele solo il 22% della popolazione ha fiducia nel governo attuale, con un 29% che dice di fidarsi del premier Banyamin Netanyahu, mentre la fiducia nell'IDF, le forze armate, è del 75%.

1 minuto

(Keystone-ATS) Stando a quanto rivela l’inchiesta dell’emittente israeliana, riportato dal Times of Israel, il gradimento cala poi al 47% in relazione alla persona del capo di stato maggiore, il generale Herzi Halevi, e crolla addirittura al 24% per il ministro della difesa, Israel Katz.

Alla domanda di quale obiettivo gli intervistati interpreterebbero come la vittoria di Israele nella guerra a Gaza, il 68% indica il ritorno a casa di tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas, il 12% l’annessione della Striscia di Gaza allo stato di Israele, il 4% il ritorno alle loro case dei residenti al confine, l’8% l’instaurazione di una leadership palestinese moderata, diversa da Hamas, nella Striscia, mentre l’8% non si pronuncia, scrive il Times of Israel.