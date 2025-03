Incendio in Macedonia Nord: arrestati organizzatori del concerto

Keystone-SDA

È di 51 morti e più di 118 feriti il bilancio finora accertato del disastroso incendio che la notte scorsa ha distrutto la discoteca Pulse di Kocani, nell'est della Macedonia del Nord.

(Keystone-ATS) Il ministro dell’interno macedone Pance Toshkovski, che si è recato sul posto, oltre al premier Hristijan Mickoski e ai responsabili inquirenti di procura e polizia ha detto che gli organizzatori del concerto sono stati arrestati. In manette è finito anche il proprietario dello stabile.

Sembra che la discoteca fosse una struttura improvvisata dove già in passato erano stati organizzati eventi con fuochi d’artificio. I feriti, fra i quali vi sarebbero anche membri della band Dnk che si esibiva nel locale, sono stati condotti negli ospedali di Kocani, Stip e della capitale Skopje.

L’incendio, sviluppatosi nella struttura del tetto del locale per le scintille del materiale pirotecnico utilizzato per gli effetti luminosi del concerto, si è rapidamente propagato al resto della discoteca, che è stata avvolta dalle fiamme e da un denso fumo.

Il premier Hristijan Mickoski, esprimendo dolore e cordoglio per le decine di giovani vittime, ha parlato di “una giornata difficile e triste per la Macedonia del Nord”, esortando tutte le istituzioni competenti – servizi sanitari, polizia, autorità locali – ad adottare misure urgenti per sostenere le famiglie colpite e assistere i feriti, ai quali ha augurato una rapida guarigione.

“La perdita di così tante giovani vite è irreparabile, e il dolore delle famiglie, dei cari e degli amici è incommensurabile”, ha detto Mickoski. La presidente macedone Gordana Diljanovska-Davkova si è recata a far visita ai feriti ricoverati in un ospedale di Skopje. Per indagare sul tragico incendio è stata costituita una squadra di cinque procuratori di Kocani, Stip e Skopje.

Profondo cordoglio e vicinanza alla dirigenza macedone e alle famiglie delle vittime è stato espresso dai leader dei paesi vicini – il presidente serbo Aleksandar Vucic, il premier albanese Edi Rama, il capo del governo bulgaro Rossen Zhelyazkov, che hanno offerto aiuto e assistenza per i feriti e per le indagini sulla tragedia.