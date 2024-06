India: scontro tra treno passeggeri e convoglio merci, 15 morti

(Keystone-ATS) È salito a 15 il bilancio dei morti e a 60 quello dei feriti nello scontro tra un treno passeggeri e un convoglio merci nello stato indiano del Bengala Occidentale, che ha fatto deragliare tre vagoni.

Lo ha dichiarato all’agenzia Pti il responsabile delle operazioni di recupero, ancora in corso.

Il primo ministro Narendra Modi ha espresso le sue condoglianze a “coloro che hanno perso i loro cari”, in un post sui social media, aggiungendo che “le operazioni di salvataggio sono in corso”. Modi ha annunciato un risarcimento di 200 mila rupie, (2’135 franchi) alle famiglie di ciascuna vittima, e di 50’000 rupie (534 franchi), per i feriti.

Il primo ministro del Bengala occidentale, Mamata Banerjee, ha definito l’incidente “tragico” in un post sui social spiegando che è avvenuto nella zona di Phansidewa nel distretto di Darjeeling, quando il treno Kanchenjunga Express è stato investito da un altro convoglio. Sul posto si trovano già medici, ambulanze e squadre di soccorso.

Le immagini trasmesse dalle emittenti indiane mostrano i rottami aggrovigliati di alcune carrozze capovolte su un fianco e una in equilibrio precario su un’altra dopo essersi staccata dal convoglio.