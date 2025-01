Iniziativa responsabilità ambientale, budget modesto per campagne

Keystone-SDA

Sono decisamente modesti, se paragonati con altre votazioni passate, i fondi disponibili per le campagne a favore e contro l'iniziativa per la responsabilità ambientale, su cui gli svizzeri si esprimeranno il prossimo 9 febbraio.

2 minuti

(Keystone-ATS) A un mese dall’appuntamento con le urne, l’importo totale previsto supera di poco i 680’000 franchi.

Il testo chiede che l’economia svizzera operi entro i limiti posti dalla natura, ovvero che le attività economiche possano consumare risorse ed emettere sostanze nocive soltanto nella misura in cui le basi della vita siano conservate. Stabilisce inoltre che questo obiettivo debba essere raggiunto mediante l’adozione di misure socialmente sostenibili entro un periodo transitorio di dieci anni.

Stando alle cifre pubblicate oggi dal Controllo federale delle finanze (CDF), ad aver messo maggiormente mano al portafoglio sono gli oppositori. Il PLR, che fa campagna per il no, ha infatti raccolto 450’000 franchi: oltre la metà, ossia 290’000 franchi, provengono da economiesuisse.

Dall’altra parte della barricata, i sostenitori del testo possono contare su un budget di circa 234’000 franchi. I Giovani Verdi, all’origine dell’iniziativa, hanno messo a disposizione 175’000 franchi, mentre Greenpeace ha contribuito con 59’000 franchi.

Come detto, si tratta di cifre relativamente basse in questo contesto. A titolo di paragone, va infatti ricordato come ad esempio per l’iniziativa sulla biodiversità, oggetto in votazione lo scorso mese di settembre, i fondi delle due fazioni insieme avessero superato i 6,1 milioni.

Secondo le norme vigenti in materia di trasparenza, gli attori politici con budget superiori ai 50’000 franchi devono rendere pubblico il loro finanziamento. Lo stesso vale per le donazioni di oltre 15’000 franchi.