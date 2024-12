Iniziativa su responsabilità ambienta “irrealisticatica”

Keystone-SDA

Un'alleanza di partiti borghesi ha oggi chiesto di respingere l'iniziativa popolare dei Giovani Verdi "per la responsabilità ambientale", che sarà sottoposta al voto il 9 febbraio. Gli oppositori sostengono che sia "irrealistica, costosa e irresponsabile".

1 minuto

(Keystone-ATS) L’iniziativa porterebbe a un’esplosione dei prezzi, a un calo della prosperità e a una “drastica” riduzione dei consumi, ha dichiarato l’alleanza interpartitica a Berna in occasione del lancio della campagna per il No. Il testo inoltre è “inutile”, poiché la Svizzera è riuscita a dissociare la sua crescita economica dal consumo di risorse, afferma il comitato.

L’alleanza comprende rappresentanti di PLR, UDC e Centro. Vi aderiscono anche organizzazioni come “Infra Suisse”, che riunisce aziende attive nella costruzione di infrastrutture.

Il testo chiede che l’economia nazionale si evolva nel rispetto dei limiti posti dalla natura e dalla sua capacità di rinnovamento. Le attività economiche non dovranno utilizzare più risorse o emettere più inquinanti di quanto il pianeta possa sopportare